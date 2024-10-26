Son dakika | İran'ın başkenti Tahran'da patlama: İsrail misilleme saldırısını başlattı!

26 Ekim 2024 02:05 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 03:09

Son dakika: İsrail, İran'a misilleme saldırısını başlattı. İran medyasının aktardığı habere göre Tahran'ın batısı ve kuzeyinde 19 ayrı patlama sesi duyulduğu belirtildi. İran'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'e yaptığı saldırı sonrası İsrail'in karşılık vermeye hazırlandığı biliniyordu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada askeri hedefleri vurduklarını duyurdu.. Patlamadan ilk görüntüler geldi.

Canlı Anlatım Özeti İRAN MEDYASI: "PATLAMA SESLERİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KAYNAKLI"

UÇAKLAR ROTA DEĞİŞTİRİYOR

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

İSRAİL ŞAM'I DA VURUYOR

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

26.10.2024 03:03

İRAN​ MEDYASI: "PATLAMA SESLERİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KAYNAKLI"

İran kaynakları patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair kaynağın henüz belli olmadığını belirterek patlama​ seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirterek, Tahran​'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı'nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını belirtti. Bir diğer yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran'daki petrol rafinerisinden görüntüler paylaşarak, rafineride herhangi bir patlama yaşanmadığını aktardı. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden resmi açıklama henüz gelmedi.

İran kaynakları şehirde saldırı olmadığını tam aksine sessizlik hakim olduğunu öne süren bazı görüntüler yayımladı.

26.10.2024 02:54

UÇAKLAR ROTA DEĞİŞTİRİYOR

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar sonrası bölgede hava sahasında bulunan sivil uçaklar rota değiştirmeye başladı.



26.10.2024 02:34

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail ordusu saldırıyı kendilerinin düzenlediğini doğrulayarak "Askeri bölgelere nokta atışı saldırılar yapılıyor" şeklinde duyurdu. Açıklamaya "İran'daki rejimin İsrail Devleti'ne karşı aylardır süren saldırılarına yanıt olarak şu anda İsrail Savunma Kuvvetleri İran'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlemektedir. Dünyadaki her egemen ülke gibi İsrail Devleti'nin de yanıt verme hakkı ve görevi vardır." notu düşülerek misilleme saldırısının yapıldığı duyuruldu.

26.10.2024 02:30

İSRAİL ŞAM'I DA VURUYOR

Suriye devlet televizyonu da başkent Şam'ın merkezi ve kırsalında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

26.10.2024 02:18

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD'den gelen ilk açıklamada "Yaşananları yakından takip ediyoruz" denildi. New York Times patlamaları "İsrail, İran'a misilleme saldırısını başlattı" şeklinde duyurdu.



Üst düzey Amerikalı yetkililer İran'daki saldırının tarihi konusunda İsrail tarafından birkaç saat önceden Beyaz Saray'a bilgi verildiğini belirtti.

26.10.2024 02:05

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi. Bölgeden gelen bilgilere göre Tahran'da Raşid Caddesi 154 numarada bulunan İran Savunma Bakanlığına ait bir binada patlama sonrası yangın​ çıktı. Patlamanın İran Savunma Bakanlığı'na ait bir binada yaşandığı öne sürüldü. İran medyasının geçtiği habere göre Tahran ve Kerec'de 19 patlama oldu.

26.10.2024 02:05

İSRAİL MEDYASI İRAN'DA PATLAMAYI DUYURDU

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi de haberinde İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldiğini yayımladı. Henüz İsrail kanadından resmi bir saldırı açıklaması yapılmadı.