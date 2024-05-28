Son dakika! İrlanda Filistin devletini tanıyan ülkeler arasına katıldı

28 May 2024 14:37 - Güncelleme : 28 May 2024 14:50

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye bombalar yağarken Tel Aviv yönetimine karşı adımlar peş peşe geldi. İspanya ve Norveç'in ardından geçtiğimiz günlerde Filistin'i tanıyacağını duyuran İrlanda da resmen devlet olarak tanıdıklarını açıkladı.

İrlanda, Filistin ile tam diplomatik ilişki tesis edeceklerini belirterek, Filistin'e büyükelçi atayacaklarını da duyurdu.

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