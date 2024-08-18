Son dakika | İşgalci İsrail güçleri, TRT ekibine saldırdı: Aracı kurşun yağmuruna tuttular
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:40
Son dakika haberi: İşgalci İsrail ordusu, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu aracı hedef aldı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan araca çok sayıda mermi isabet etti.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de hain saldırılarına devam ediyor. Bölgedeki soykırımı dünyaya duyuran gazeteciler yine İsrail ordusunun hedefindeydi.
TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu aracı hedef aldı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan araca çok sayıda mermi isabet etti.
"KESKİN NİŞANCILAR DOĞRUDAN ARACI HEDEF ALDI"
İsrail güçlerinin hain saldırısı sonrası canlı yayında yaşananları anlatan TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum, keskin nişancıların doğrudan aracı hedef alarak ateş açtıklarını söyledi.
Kaynak: tgrthaber.com