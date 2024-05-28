Son dakika! İşgalci İsrail yine çadır kenti vurdu: Çok sayıda ölü var

28 May 2024 15:50 - Güncelleme : 28 May 2024 17:01

Gazze Şeridi'ni abluka altın alan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarına rağmen hain saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Refah kentine sığınan masum sivilleri hedef almıştı. İsrail ordusunun saldırısında onlarca Filistinli hayatını kaybetmişti.

YİNE ÇADIR KENTİ HEDEF ALDILAR

Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam eden işgalci İsrail, yine bir çadır kenti hedef aldı. İsrail ordusunun saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇADIR KAMPINA İLK SALDIRI

İsrail savaş uçakları, Uluslararası Adalet Divanı hükümlerini yok sayarak Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamıştı.

Saldırı sonucunda 45 kişi hayatını kaybederken Refah operasyonunun eskisinden de yoğun şekilde devam etmesi uluslararası tepkileri de beraberinde getirmişti. Gazze'de katliam emirlerini veren Netanyahu ise saldırı sonrası "trajik bir kaza" yaşandığını ve ordunun soruşturma başlattığını söyledi.

UAD: İSRAİL SALDIRILARI DERHAL DURDURMALI

Öte yandan UAD, 24 Mayıs’ta yeni tedbir kararlarında; İsrail’in Refah’a saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239’u çocuk, 10 bin 93’ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

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