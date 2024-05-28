Son dakika! İspanya Filistin devletini resmen tanıdı

28 May 2024 09:50 - Güncelleme : 28 May 2024 10:46

İsrail katliama devam ediyor! Yine çadırdaki siviller hedef oldu, bomba yağmuru durmadı

İsrail katliama devam ediyor! Yine çadırdaki siviller hedef oldu, bomba yağmuru durmadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

Bu kararın, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.

İSPANYA'NIN 3 ÖNCELİĞİ OLACAK

Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınmasıyla ilgili olarak yarından itibaren İspanya'nın üç önceliği olacağını aktararak, bunları şöyle sıraladı:

"Yarından itibaren tüm çabalarımızı iki devletli çözüm için göstereceğiz. Önceliğimiz geçmişte örneği görülmemiş olan Gazze'deki krizin sona erdirilmesi olacaktır. İlk olarak, bir kez daha acil ateşkes ve insani yardımların ulaşması ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapıyorum.''

''İkinci olarak, Filistin yönetiminin yeni hükümetin kurulması sürecindeki tüm girişimlerini destekleyeceğiz. Filistin yönetimi bizim barış ortağımızdır ve bizim tüm desteğimize ihtiyacı olacaktır. Son olarak barış ve refah için çalışan Arap ülkeleriyle işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki devletli çözümün gerçek olmasını sağlayacak uluslararası barış konferansı için çabalarımızı artıracağız."

SANCHEZ'DEN İSRAİL'E MESAJ

Sanchez ayrıca, İspanya'nın Filistin'i tanımasının, "dost bir ülke" olarak gördüğü ve "mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek" istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İSRAİL HEM TEHDİT ETMİŞTİ HEM YASAK GETİRMİŞTİ

İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurmasının ardından İsrail karşı hamlesini yapmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, 1 Haziran'dan itibaren Kudüs'teki İspanya Başkonsolosluğu'nun Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere hizmet vermesine izin verilmeyeceğini İsrail'deki İspanya Büyükelçiliği'ne bildirmişti.

İspanya Büyükelçiliğine, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen mektupta, politika değişikliği gerekçe gösterilmişti, "İspanya Hükümeti'nin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve üst düzey İspanyol yetkililer tarafından yapılan kışkırtıcı ve nefret dolu antisemit açıklamalar" ifadelerine yer verilmişti.

Mektupta, "1 Haziran 2024 tarihinden itibaren, Kudüs'teki İspanya Başkonsolosluğu sadece Kudüs konsolosluk bölgesinde ikamet edenlere konsolosluk hizmetleri sunabilir. Başkonsolosluk veya onun adına herhangi bir kişi, Bakanlığın önceden yazılı izni olmaksızın Filistin Yönetimi sakinlerine hizmet veremez ve Kudüs bölgesi dışında herhangi bir konsolosluk veya diğer işlevleri yerine getiremez" denilmişti.

KATZ'DAN TEHDİT PAYLAŞIMI

Katz, X'te yaptığı bir paylaşımda "Hamas'ı ödüllendiren ve bir Filistin terör devleti kurmaya çalışanların Filistinlilerle hiçbir teması olmayacağına" işaret ederek "Bugün Yahudi halkının egemen ve bağımsız bir devleti var ve kimse bizi dinimizi değiştirmeye zorlayamaz ya da varlığımızı tehdit edemez - bize zarar verenlere biz de zarar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.