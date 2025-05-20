Son dakika | İspanya'da elektrik krizinin ardından telekomünikasyon şebekesi çöktü

Son dakika haberi... İspanya'da elektrik krizinin ardından telekomünikasyon şebekesi çöktü. Ülkenin birçok noktasında şebeke çalışmadı. Acil durum servislerine dahi ulaşılamadı.

İspanya'da dört hafta önce yaşanan elektrik kesintisinin ardından telekomünikasyon şebekesi çöktü. Ülkedeki birçok bölgenin etkilendiği bildirildi. Acil durum servislerine dahi ulaşılamadığı açıklandı. Çok sayıda operatörü etkileyen kesinti nedeniyle sinyal kaybı, aramalarda kesinti ve mobil veri erişiminin olmaması gibi sorunlar rapor edildi.

ALTERNATİF ACİL DURUM NUMARALARI OLUŞTURULDU

Telefonica sözcüsü, ''Bazı şirketlerdeki belirli hizmetleri etkileyen ağ yükseltmeleri gerçekleştirdik. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. El Pais'in haberine göre, Aragon gibi bazı bölgelerde alternatif acil durum numaralarının oluşturulduğu ve bunların ulaşılabilir olacağı bildirildi.

https://x.com/112Aragon/status/1924717334012309530

SABİT HATLAR VE İNTERNET NORMALE DÖNDÜ

Telefonica, yerel saatle sabit telefon hatlarının ve internetin normal kullanıma geçtiği bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Vodafone ve MasOrange şirketleri, arızanın Telefonica'dan kaynaklandığını, kendi müşterilerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

AVRUPA'YI FELÇ EDEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Avrupa'nın birçok ülkesinde 4 hafta önce öğle saatlerinde hayat durdu. İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmında, Fransa ve Belçika'nın ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektriğin bu kadar büyük çapta kesintisi güvenlik krizini de doğurdu.

İspanya OHAL ilan etmek zorunda kaldı. Bir türlü sebebi belirlenemeyen elektrik kesintisi nedeniyle toplu taşıma sistemlerinden, havalimanlarına ve hastanelere kadar tüm altyapı iflas etti.