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Son dakika | İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de ateşkes için Mısır'a gidiyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
17 Aralık 2024 17:20 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 18:30
Son dakika | İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze&#039;de ateşkes için Mısır&#039;a gidiyor

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes için Mısır'a gidiyor. Müzakerelere dair bilgi sahibi olan kaynaklar, önümüzdeki günlerde bir anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini belirtti.

Gazze​'de ateşkes​ için yeni bir umut doğdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, Mısır​'a gidiyor. Gazze’de ateşkes müzakerelerine yakın kaynaklar, önümüzdeki günlerde bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini bildirdi.

Netanyahu'nun Mısır'a gideceği bilgisinin verilmesinin ardından Hamas'tan da açıklama geldi. Hamas, ateşkes ve esir takasının mümkün olduğunu belirtti. İsrail'in yeni koşullar sürmeyi bırakması durumunda Hamas anlaşmayı kabul edeceğini açıkladı.

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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