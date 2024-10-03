Son dakika | İsrail duyurdu: Gazze'de Hamas lideri öldürüldü

03 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:08

Son dakika haberi: İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Ravi Mustaha'nın öldürüldüğünü duyurdu.

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İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Ravi Mustaha'nın öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas yöneticileri Semih el Siraj ve Sami Kudeh'in de saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre üç isim, yaklaşık 3 ay önce İsrail'in hava saldırısında öldürüldü ancak Hamas konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi temmuzda Tahran'a düzenlediği saldırıda öldürmüş, yerine Yahya Sinvar geçmişti.