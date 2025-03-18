Son dakika | İsrail Gazze'de ateşkesi bozdu: Yoğun bombardıman başladı

Son dakika haberine göre, Gazze'de ateşkesin sona erdiğini duyuran İsrail güçleri yeniden katliama başladı. Bombardımanda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 413 kişi hayatını kaybetti. Bununla da yetinmeyen İsrail, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde "Cehennemin kapılarının açılacağı" tehdidini savurdu. Bir yandan Yemen'de ölüm saçan ABD ise İsrail'in saldırı öncesi kendisine bilgi verdiğini açıkladı. İşte bölgede yaşananlar...

​İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılarını yeniden başlattığını duyurdu. Bu saldırılar, 15 ay süren katliamın ardından ocak ayında varılan ateşkesle sona erdi. Bombardımanda ilk gelen bilgilere göre kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu en az 413 kişi öldü.

İRAN: GAZZE'DEKİ SALDIRILARDAN ABD SORUMLU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlatmasını kınadı. Saldırıların, Gazze Şeridi’ne yönelik gıda ve ilaç ablukasının sürdüğü bir dönemde ABD’nin desteğiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bekayi, söz konusu saldırıların Filistin’de devam eden soykırımın bir parçası olduğunu, İsrail’in işlediği suçlarda ABD yönetiminin doğrudan sorumluluğu olduğunu vurguladı.

''BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İHLALE SESSİZ KALMAYIN''

Gazze’deki soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların durdurulması konusunda tüm devletlerin ve Birleşmiş Milletler’in sorumluluk taşıdığını ifade eden Bekayi, İsrail’in ABD, İngiltere ve bazı Batılı ülkelerin tam desteğiyle uluslararası hukuku ve normları benzeri görülmemiş şekilde ihlal etmesine karşı sessiz kalınmasının, BM Şartı’na dayalı hukuki düzenin çöküşüne yol açacağını belirterek, bu durumun küresel barış ve güvenlik açısından felaketle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

''İSRAİL'E SİLAH DESTEĞİNİ DURDURUN''

İslam dünyasının Filistin’deki katliam ve soykırımın durdurulmasında özel bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Filistin halkına destek vermesini, İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını hızlandırmasını, Uluslararası Adalet Divanı kararlarının uygulanmasını sağlamasını ve İsrail’e silah sevkiyatı ile her türlü mali desteğin durdurulması için ciddi adımlar atılmasını talep etti.

İSRAİL TANKLARI GAZZE'DE

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından, Gazze Şeridi’nin kuzey sınır hattına yakın bölgelerde İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçların hareketliliği görüntülendi.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarında 4 hükümet yetkilisinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu yetkililerin Hükümet Çalışmalarını Takip Birimi Başkanı İsam ed-Dalis, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmed el-Hitte, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmud Ebu Vatfe ve İç Güvenlik Teşkilatı Genel Müdürü Behcet Ebu Sultan olduğu kaydedildi.

İSRAİL REFAH SINIR KAPISINI KAPATTI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail, bu sabah sınırın Filistin tarafındaki işçilerine, sınır kapısının derhal kapatıldığını bildirdi. Haberde, “Karar, sınır kapısındaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'na da bildirildi.” ifadelerine yer verildi. Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının esir değişiminin birinci aşaması ve Gazze'deki ateşkes mutabakatının bir parçası olduğuna dikkat çekilen haberde, anlaşmaya göre, söz konusu sınır kapısının Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların tahliyesinde kullanılmasına izin verildiği ifade edildi.

HUSİLER: ÇATIŞMA ADIMLARINI TIRMANDIRACAĞIZ

Yemenli Husiler, İsrail'in "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını yeniden başlatmasını" kınayan bir açıklama yayınladı. Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkını bu mücadelede yalnız bırakmayacağız. Destek ve yardımlarımızı sürdürecek ve çatışma adımlarını tırmandıracağız" denildi

HAMAS: ATEŞKESE GERİ DÖNÜLMELİ

Hamas'tan yapılan son açıklamada arabulucularla iletişimin devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Gazze'de ateşkesin uygulanmasının tamamlanması konusunda kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI EYLEM ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Soykırım suçunun ve Gazze Şeridi'ndeki halkımızın yerinden edilmesinin durdurulması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulunuyoruz" denildi.

https://x.com/pmofa/status/1901895474161897785

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını yeniden başlatmasının ardından İsrail'e sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yeni şiddet sarmalının 'kabul edilemez' olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez. Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.''

İSRAİL OKULU, EVLERİ VE KAMPLARI BOMBALADI

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli mahallelerine yönelik tahliye talimatı verildiğini duyurdu. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da hedef alındı.

GAZZELİ GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Hamas kaynakları Gazze İçişleri Bakanlığı'nın başındaki generalin İsrail saldırıları sırasında öldürüldüğünü duyurdu. İsmi açıklanmayan iki kaynak, Gazze'deki güvenlik güçlerinden sorumlu general Mahmud Ebu Vatfa'nın İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATTILAR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını söyledi. Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak), Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı" dedi.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1901792390538772558

OKULLARA VE TARIMA YASAK

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi çevresinde güvenlik gerekçesiyle yeni tedbirler alındığı bildirildi. Bu kapsamda bölgede bulunan okullarda eğitime ara verildiği belirtilirken, sınır hattına yakın alanlarda çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde bulunmasına da izin verilmeyeceği duyuruldu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

​​​​​​​Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

İSRAİL'DEN BİR DE TEHDİT GELDİ

Bunae karşın İsrail'den saldırıların ardından bir de tehdit geldi. Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarının açılacağını" söyleyen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunurken, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.