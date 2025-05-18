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 | Berkay Alptekin

Son dakika | İsrail Gazze'de işgali genişletiyor! Kara harekatı başladı: Kuzeyden ve güneyden saldırıyorlar

Son dakika haberi: İsrail, Gazze'de işgalini kalıcı hale getirmek için kanlı planını devreye aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı belirtildi.

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Son dakika | İsrail Gazze'de işgali genişletiyor! Kara harekatı başladı: Kuzeyden ve güneyden saldırıyorlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 16:53

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla kanlı planını devreye soktu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu operasyon Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu’nun başlangıcını işaret ediyor" denildi.

"AÇILIŞ SALDIRISI"

Geçtiğimiz hafta boyunca bir "açılış saldırısı" başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu süreçte, Hamas’a ait 670'den fazla hedef vuruldu. Hedef alınan yerler arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünel hatları ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde operasyon yürüten birliklere düzenli olarak destek vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail güçleri şu anda Gazze Şeridi'nde stratejik bölgeleri kontrol altına almış durumda. IDF, İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki terör örgütlerine karşı gerektiği sürece operasyonlarını sürdürecek" denildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

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