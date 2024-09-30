Son dakika | İsrail, Hamas'ın Lübnan liderini öldürdü
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Eylül 2024 09:06 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:07
Son dakika haberi: Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdüğü açıklandı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kanlı saldırılara ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Beyrut'a düzenlenen bombalı saldırıda Hizbullah'un Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin hayatını kaybetti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı