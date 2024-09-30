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Son dakika | İsrail, Hamas'ın Lübnan liderini öldürdü

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Eylül 2024 09:06 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:07
Son dakika | İsrail, Hamas&#039;ın Lübnan liderini öldürdü

Son dakika haberi: Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdüğü açıklandı.

İsrail'in Lübnan​'a yönelik başlattığı kanlı saldırılara ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Beyrut​'a düzenlenen bombalı saldırıda Hizbullah​'un Lübnan  lideri Fetih Şerif Ebu El Emin hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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