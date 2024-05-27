Son dakika! İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı

27 May 2024 15:52 - Güncelleme : 27 May 2024 16:08

İbranice ve Arapça dillerinde yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberine göre, İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı bölgesinde, İsrail güçleri ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, beklenmedik olayda şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail Kanal 13 televizyonu, gerilimin doruğa çıkmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) olayın ayrıntılarına yönelik bir soruşturma başlattığını ve bunun "önemli siyasi sonuçlar doğurabileceğini" söyledi.

MISIR, İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRISINI ŞİDDETLE KINAMIŞTI

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını şiddetle kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş savunmasız Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Filistin'e ait Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını kasıtlı olarak bombalamasını şiddetle kınıyor. Söz konusu bombardıman sonucu savunmasız Filistinlilerden yüzlerce kişi öldü veya yaralandı. Bu da uluslararası insancıl hukuka karşı yeni bir ihlaldir."

İSRAİL CENEVRE SÖZLEŞMESİ'Nİ İHLAL EDİYOR

İsrail ordusunun söz konusu saldırılarıyla savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin yaşanmaz hale gelmesi amacıyla İsrail'in katliam ve yıkımın çapını sistematik olarak genişletme kapsamında savunmasız sivilleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'e işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı kalması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) askeri operasyonları derhal durdurma yönündeki tedbir kararlarına uyması çağrısının yapıldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası etkin güçlere de Gazze Şeridi'ndeki savaşı derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.

İSRAİL EN AZ 40 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.