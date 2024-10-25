Son dakika | İsrail katliamlarını sürdürüyor! Lübnan'da gazetecileri hedef aldılar: Ölüler var
Son dakika haberi: İsrail, Orta Doğu'daki kanlı eylemlerine devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 gazeteci hayatını kaybetti.
- GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR
25.10.2024 09:28
GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
25.10.2024 04:30
EN AZ 12 ÖLÜ
İsrail ordusunun Lübnan’ın farklı kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 118 kişinin yaralandığı bildirildi.
ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 583'E ULAŞTI
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 593'e, yaralananların sayısının da 12 bin 119'a yükseldiği kaydedilmişti.