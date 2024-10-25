Son dakika | İsrail katliamlarını sürdürüyor! Lübnan'da gazetecileri hedef aldılar: Ölüler var

25 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:53

Son dakika haberi: İsrail, Orta Doğu'daki kanlı eylemlerine devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail'den Cibaliya bölgesinde ağır saldırı: 150'den fazla ölü ve yaralı var!

İsrail'den Cibaliya bölgesinde ağır saldırı: 150'den fazla ölü ve yaralı var!

Canlı Anlatım Özeti GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR

25.10.2024 09:28

GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR

İsrail'in Lübnan​'ın başkenti Beyrut​'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı​ düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

25.10.2024 04:30

EN AZ 12 ÖLÜ

İsrail ordusunun Lübnan’ın farklı kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 118 kişinin yaralandığı bildirildi.

ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 583'E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 593'e, yaralananların sayısının da 12 bin 119'a yükseldiği kaydedilmişti.