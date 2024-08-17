Son dakika | İsrail kaynakları duyurdu: Gazze'deki çatışmalar sona erdi!
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 01:36 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 01:41
Son dakika haberi... İsrail güvenlik kaynaklarının, İsrail ordusunun Gazze'deki çatışmaları sona erdirdiğini duyurduğu bildirildi.
El Cezire'nin haberine göre İsrail güvenlik güçlerinin, "Gazze'de sona ulaştık ve artık Netanyahu'nun hayal ve umutlarını gerçekleştiremeyeceğiz" dediği iddia edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com