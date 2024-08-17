Son dakika | İsrail kaynakları duyurdu: Gazze'deki çatışmalar sona erdi!

17 Ağustos 2024 01:36 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 01:41

Son dakika | 'İftira'ya sığınan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepkiler gecikmedi: Faşist bir yalancı

Son dakika | 'İftira'ya sığınan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepkiler gecikmedi: Faşist bir yalancı

El Cezire'nin haberine göre İsrail güvenlik güçlerinin, "Gazze'de sona ulaştık ve artık Netanyahu'nun hayal ve umutlarını gerçekleştiremeyeceğiz" dediği iddia edildi.

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