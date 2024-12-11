Son dakika | İsrail, Suriye'ye 48 saatte en az 350 saldırı düzenledi! İşgal girişimine peş peşe tepkiler

11 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 23:42

Son dakika haberi... Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geçiş sürecini fırsat bilen İsrail, işgal girişimi başlattı. Golan Tepeleri'ni bahane eden İsrail, son 48 saatte Suriye'yi en az 350 saldırı düzenledi. Suriye'deki muhalifleri tehdit eden bir mesaj da yayımlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''İran'ın ülkeye yerleşmesine izin vermeyin, Esad'ın başına gelenler, başınıza gelebilir'' dedi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti BAAS PARTİSİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

YPG KONTROLÜNE GEÇTİ

SURİYE YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINABİLİR

"BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN"

ŞAM HAVALİMANI ONARILIYOR

ABD'NİN SURİYE'DEKİ 1 NUMARALI ÖNCELİĞİ

İSRAİL, SURİYE'DE 2 KÖYÜ DAHA İŞGAL ETTİ

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇACAK

HİZBULLAH: SALDIRILARA SEYİRCİ KALMAYIN, ADIM ATIN!

RUSYA DA İSRAİL'İN İŞGAL GİRİŞİMİNDEN RAHATSIZ

YENİ BAŞBAKAN: SURİYE ARTIK ÖZGÜR BİR ÜLKE, GERİ DÖNÜN!

''İSRAİL, GOLAN TEPELERİ'Nİ İŞGAL EDİYOR''

SMO, SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NE YAKLAŞTI

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

İSRAİL TANKLARI ŞAM'IN 25 KM YAKINLARINDA

CENTCOM KOMUTANI SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞTÜ

SON 48 SAATTE EN AZ 350 SALDIRI

İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİNE KINAMALAR

ABD, HTŞ'Yİ TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARABİLİR

ABD'DEN SURİYE'DEKİ GEÇİS SÜRECİNE DESTEK

SUDANİ İLE CENTCOM KOMUTANI GÖRÜŞMESİ

11.12.2024 23:42

BAAS PARTİSİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Suriye​'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması ve Beşar Esad​'ın ülkeyi terk etmesiyle Baas Partisi de Suriye’deki faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı.

11.12.2024 22:40

YPG KONTROLÜNE GEÇTİ

Pentagon, Suriye'de DAEŞ üyelerinin tutulduğu hapishanelerin YPG'nin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

11.12.2024 21:52

SURİYE YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINABİLİR

ABD Kongresi üyeleri yönetime mektup göndererek Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye uygulanan yaptırımların, geçiş sürecine destek sağlamak amacıyla askıya alınmasını talep etti.

11.12.2024 20:48

"BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump Esad sonrası Suriye için "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

11.12.2024 19:55

ŞAM HAVALİMANI ONARILIYOR

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından başkentteki Şam Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Suriye Havayollarına ait uçakların bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.



11.12.2024 17:26

ABD'NİN SURİYE'DEKİ 1 NUMARALI ÖNCELİĞİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu söyledi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye atfen, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum." ifadesini kullanan Austin, PKK/YPG'nin Münbiç'ten çekilmesinde ABD'nin rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapmadı.

Austin, "bölgedeki ortaklarla" yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız." dedi.

11.12.2024 16:19

İSRAİL, SURİYE'DE 2 KÖYÜ DAHA İŞGAL ETTİ

İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik artan hava saldırıları ve karadan işgal sürecinde, Kuneytra iline bağlı 2 köyü daha işgal etti.

11.12.2024 15:45

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems bölgesindeki İsrail - Suriye sınırı görüntülendi.

İsrail ordusuna ait askeri araçların Suriye’ye ait topraklardaki haraketliliği kaydedildi.

11.12.2024 13:06

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇACAK

Katar, Suriye'deki büyükelçiliğini yakın zamanda yeniden açacağını duyurdu.

11.12.2024 12:55

HİZBULLAH: SALDIRILARA SEYİRCİ KALMAYIN, ADIM ATIN!

Hizbullah, İsrail'in Suriye'nin askeri gücünü hedef alması ve daha fazla toprağını işgal etmesinin "tehlikeli bir adım" olduğunu belirtti.

İsrail saldırganlığına işlevsel şekilde karşı durulmadığı, Filistin halkının zaferi ve yasal haklarına ulaşması için bir şey yapılmadığı için İsrail'in bölge ülkelerine saldırganlığa giriştiği aktarılan açıklamada, Suriye'ye ve halkına yönelik bu acımasız saldırılara seyirci kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Hizbullah, açıklamasında İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için her türlü adımın atılması çağrısı yaptı.

11.12.2024 12:50

RUSYA DA İSRAİL'İN İŞGAL GİRİŞİMİNDEN RAHATSIZ

İsrail'in Suriye'deki işgal girişimine dair Rusya'dan da açıklama geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ''İsrail’in Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmayacak" ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu tür eylemlerin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade etti. Peskov, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Elbette Suriye'de şu anda durumu kontrol edenlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Üslerimiz ve diplomatik misyonlarımız orada bulunduğu için bu gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

11.12.2024 12:30

YENİ BAŞBAKAN: SURİYE ARTIK ÖZGÜR BİR ÜLKE, GERİ DÖNÜN!

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, bugün yaptığı açıklama ile yurtdışına sığınan Suriyelilere ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Muhammed el-Beşir İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda "Bu yurt dışındaki tüm Suriyelilere çağrımdır. Suriye artık gururunu ve onurunu kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün" ifadelerini kullandı ve Suriye'deki tüm insanların ve tüm mezheplerin haklarının garanti altına alınacağını vurguladı.

11.12.2024 12:00

''İSRAİL, GOLAN TEPELERİ'Nİ İŞGAL EDİYOR''

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Eltschinger, uluslararası hukuk uyarınca İsrail'in, Golan Tepeleri'ni işgal ettiğini ve buraların Suriye topraklarının bir parçası olduğunu bildirdi. "Uluslararası insancıl hukuka göre İsrail, Golan Tepeleri'ni işgal ediyor ve burada egemenliği yok. Golan Tepeleri, Suriye topraklarının bir parçasıdır." ifadelerini

11.12.2024 10:56

SMO, SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NE YAKLAŞTI

Deyrizor'u terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) Fırat nehrinin doğusunda çatışmaya devam ediyor. SMO güçleri, Türkiye'nin korumasındaki Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı.

11.12.2024 10:30

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye gelecek. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak.

11.12.2024 10:00

İSRAİL TANKLARI ŞAM'IN 25 KM YAKINLARINDA

Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırarak Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tanklarını görüntüledi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, dün Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Sahadaki Anadolu Ajansı ekiplerinin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor.

11.12.2024 09:30

CENTCOM KOMUTANI SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü. CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü "DEAŞ'ın mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar" hakkında bilgi aldı.

11.12.2024 08:08

SON 48 SAATTE EN AZ 350 SALDIRI

İsrail ordusu, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden hemen sonra saldırılara başladı. Son 48 saatte İsrail, Suriye'yi en az 350 saldırı düzenledi. 15 geminin demirli olduğu El Bayda ve Lazkiye şehirlerindeki limanların vurulduğu doğrulandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak, Suriyeli muhalifleri uyardı. Netanyahu, "Esad'ın izinden gidip İran'ın ülkeye yerleşmesine izin vermeyin" dedi.

Netanyahu, "Eğer rejim İran'ın Suriye'de kendisine yer bulmasına ya da İran silahlarının Hizbullah'a iletilmesine izin verirse ya da bize saldırırsa, güçlü bir yanıt veririz ve bedeli ağır olur" dedi. Netanyahu, "Önceki rejimin başına gelenler bu seferkinin de başına gelir" ifadelerini kullandı.

Maxar Technologies tarafından 10 Aralık 2024'te yayınlanan uydu görüntüsünde Lazkiye limanındaki hasarlı gemiler görüntülendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad hükümetinin devrilmesinden bu yana düzenlenen hava saldırılarıyla "Suriye'deki en önemli askeri tesislerin yok edildiğini" belirtiyor.

11.12.2024 05:30

İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİNE KINAMALAR

Cezayir, İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişiminde bulunmasını "güçlü" bir şekilde kınayarak, uluslararası topluma, Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak birleşik bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu.

Umman, İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişiminde bulunmasını kınadı.

11.12.2024 01:06

ABD, HTŞ'Yİ TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARABİLİR

ABD yönetiminin, "Suriye'deki yeni yönetimle" çalışabilmek için halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) terör listesinden çıkarmanın yollarını değerlendirdiği ileri sürüldü.

11.12.2024 00:19

ABD'DEN SURİYE'DEKİ GEÇİS SÜRECİNE DESTEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'de geçiş sürecinde Suriye halkına destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, ülkedeki tüm gruplarla temas halinde olduklarını kaydetti.

11.12.2024 00:10

SUDANİ İLE CENTCOM KOMUTANI GÖRÜŞMESİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile başkent Bağdat'ta görüştü. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile Bağdat'ta görüştü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ile ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede Suriye'deki gelişmeler de ele alındı.

"Suriye halkının özgür tercihlerine saygı gösterilmesi önemli." diyen Sudani, Irak'ın geçiş dönemindeki Suriyelilere yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

11.12.2024 00:04

MISIR'DAN İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİNE KINAMA

Mısır'daki El Ezher Kurumu, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişimini kınadı. Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Suriye ile sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesine tepki gösterildi.

İsrail'in bölge ülkelerinin topraklarını ve kaynaklarını gasp etmeyi alışkanlık hale getirdiği aktarılan açıklamada, "Ezher, Arap ve İslam ülkelerinden Arapların bedeninde yayılan bu kanserin önüne geçmek için uluslararası baskıyı da kullanarak hızlı ve ciddi duruşlar sergilemeye davet ediyor." denildi.