Son dakika! İsrail tankları Refah'ın merkezine konuşlandı

28 May 2024 11:49 - Güncelleme : 28 May 2024 12:25

İsrail katliama devam ediyor! Yine çadırdaki siviller hedef oldu, bomba yağmuru durmadı

İsrail katliama devam ediyor! Yine çadırdaki siviller hedef oldu, bomba yağmuru durmadı

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sivillerin bulunduğu çadırların üzerine bombalar yağdırarak 45 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail, topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla saldırılarını sürdürüyor.

Son olarak İsrail, bombalar yağdırdığı Refah'ın merkezine tanklarını konuşlandırdı. Haberi, İngiliz haber ajansı Reuters dünyaya duyurdu. Görgü tanıkları, tankların Refah'ın batısına doğru ilerlediğini söyledi. Bazı görgü tanıkları ise tankların Refah'ın merkezi simgesi olan El Awda camisinin yakınında görüldüğünü anlattı.

İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yayınlayacağını söyleyerek hemen yorum yapmadı.

REFAH'A SALDIRI DÜNYANIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

BM Genel Sekreteri Antònio Guterres, saldırı sonrası sert bir kınama yayınladı ve "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşetin durması gerekiyor" dedi.

BM yardım şefi Martin Griffiths, Netanyahu'nun saldırıya tepkisini eleştirdi . Griffiths, "Saldırının bir savaş suçu mu, yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar iğrençlikti" dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının küresel bir öfkeye neden olduğunu belirtti ve ateşkes çağrısında bulundu. Almanya, aralarında çocukların da bulunduğu yanmış ceset görüntülerini "dayanılmaz" olarak nitelendirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırının "yürek parçalayıcı " olduğunu söyleyerek, ABD'nin İsrail'deki yetkililerle aktif bir şekilde temas kurduğunu vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıya ilişkin açıklamasında "Dün geceye ait görüntüler, Refah'ın yeryüzündeki cehenneme dönüştüğünün bir kanıtıdır" dedi.