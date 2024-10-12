Son dakika | İsrail, UNIFIL'i hedef aldı! Dünyadan tepki yağıyor: Yanlışlıkla değil doğrudan saldırdılar

12 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:19

Son dakika haberi: Dün sabah İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırması sonucu 2 asker yaralanmıştı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL askerlerinin "kazara" yaralandığını ileri sürdü. Öte yandan, İsrail'in bu saldırıları dünyada geniş yankı bulurken ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi.

Son dakika | Orta Doğu'da gerilim had safhada! İsrail, Lübnan'ın kalbini hedef aldı: Ölenler arasında önemli bir isim var

Son dakika | Orta Doğu'da gerilim had safhada! İsrail, Lübnan'ın kalbini hedef aldı: Ölenler arasında önemli bir isim var

Canlı Anlatım Özeti İRAN MECLİS BAŞKANI DESTEK MESAJI İLETMEK İÇİN LÜBNAN'A GİTTİ

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİ VE DOĞUSUNU VURDU

NİKARAGUA, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESTİ

"KAZAYLA DEĞİL DOĞRUDAN BİR EYLEM"

MELONİ: İSRAİL, BM'NİN 1701 NUMARALI KARARINI İHLAL EDİYOR

MACRON: UNIFIL'E YENİ SALDIRIYI KABUL ETMEYECEĞİZ

BIDEN'DAN İSRAİL'E 'HEDEF ALMA' ÇAĞRISI

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTIN: İSRAİL'İ TEŞVİK ETTİM

İSPANYA, İSRAİL'İN UNIFIL'E İKİNCİ SALDIRISINI KINADI

FRANSA, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'Nİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

12.10.2024 11:06

İRAN MECLİS BAŞKANI DESTEK MESAJI İLETMEK İÇİN LÜBNAN​'A GİTTİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a destek mesajını iletmek üzere başkent Beyrut'a gitti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Kalibaf, kendi kullandığı uçağıyla gittiği Beyrut'ta basına açıklama yaptı.

Parlamentolararası Birlik Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gittiğini belirten Kalibaf, "Cenevre'ye bir geziye gidiyorum fakat ondan önce İran halkının, liderinin ve cumhurbaşkanının Lübnan halkına her zaman yanında olduğumuz mesajını iletmek için Sayın Nebih Berri'nin daveti üzerine Beyrut'a gelmeyi tercih ettim." dedi.

12.10.2024 11:01

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİ VE DOĞUSUNU VURDU

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusunda ve güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda, can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara dair bilgi verilmedi.

12.10.2024 09:30

NİKARAGUA, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESTİ

Nikaragua hükümeti, “faşist ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü acımasız soykırıma" tepki olarak İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

12.10.2024 08:40

"KAZAYLA DEĞİL DOĞRUDAN BİR EYLEM"

İrlanda Genelkurmay Başkanı Sean Clancy, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısının yanlışlık olduğuna inanmadığını belirterek, "Askeri bir bakış açısıyla bu, kazayla yaşanan bir eylem değil doğrudan bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

12.10.2024 08:20

MELONİ: İSRAİL, BM'NİN 1701 NUMARALI KARARINI İHLAL EDİYOR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni​, Orta Doğu’da "iki devlet iki halk" çözümünden yana olduklarını yineledi.

İsrail ordusunun, dün İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırısına da değinen Meloni, "İtalyan hükümeti olup bitenleri dikkatle takip ediyor. Yaşananları, kınamaya geri dönüyorum. Bu kabul edilemez ve BM’nin 1701 numaralı kararı ihlal ediliyor. Hükümet, bunu şiddetle protesto etti. İspanya ve Fransa ile beraber ortak açıklama yapma kararı aldık. " ifadelerini kullandı.

12.10.2024 08:15

MACRON: UNIFIL'E YENİ SALDIRIYI KABUL ETMEYECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) tekrar saldırmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

UNIFIL kapsamında görev yapan 700 Fransız askerinin, Fransa'nın hem Lübnan hem de İsrail'in güvenliği için çalışmak istediğini gösterdiğini ifade eden Macron, "UNIFIL birliklerinin İsrail silahlı kuvvetleri tarafından kasten hedef alındığını görmek kesinlikle kabul edilemez. Bunu kınıyoruz, kabul etmiyoruz ve tekrarlanmasını da kabul etmeyeceğiz." dedi.

12.10.2024 08:00

BIDEN'DAN İSRAİL'E 'HEDEF ALMA' ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği ve kasırgaların bıraktığı yıkımla mücadele kapsamında yapılan brifingde gündeme dair soruları yanıtladı.

Biden, "İsrail'in BM barış gücü unsurlarını vurmaya son vermesini istiyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Kesinlikle, elbette." diye yanıt verdi.

12.10.2024 07:45

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTIN: İSRAİL'İ TEŞVİK ETTİM

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Austin, açıklamasında, "UNIFIL güçlerinin güvenliğinden emin olmaları ve askeri operasyonlardan mümkün olduğunda diplomatik bir sürece geçiş çabalarının koordinasyonu konusunda (İsrail'i) teşvik ettim." ifadesini kullandı.

12.10.2024 07:30

İSPANYA, İSRAİL'İN UNIFIL'E İKİNCİ SALDIRISINI KINADI

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) son iki günde ikinci kez gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün Nakura'daki UNIFIL karargahına düzenlediği ve iki askerin daha yaralanmasına yol açan yeni saldırılarını sert bir şekilde kınadığını yineler. Hükümet, İsrail'in bu saldırılara derhal son vermesini, uluslararası insani hukuk ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararından doğan yükümlülüklerine uymasını talep ediyor." ifadelerine yer verildi.

12.10.2024 07:15

FRANSA, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'Nİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, ülkesinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nü (UNIFIL) hedef alan "kasıtlı saldırıları" hakkında izahat vermek üzere Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) karşı kasıtlı saldırılarını kınıyor." ifadesine yer verildi.

12.10.2024 00:05

İSRAİL: UNIFIL ASKERLERİ 'KAZARA' YARALANDI

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, İsrail ordusunun saldırısı sonucu 2 UNIFIL askerinin yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Shoshani, UNIFIL askerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah unsurlarıyla yaşanan çatışmada "kazara" yaralandığını ileri sürdü.

İsrail ordusunun bu tür olaylardan "derin endişe duyduğunu" savunan Shoshani, olayın incelendiğini aktardı.

İSRAİL TANKLARI UNIFIL'İ HEDEF ALDI

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Ras Nakura bölgesindeki merkezinin dün sabah patlamadan etkilendiğini bildirmişti.

UNIFIL'e ait bir gözetleme kulesi yakınındaki 2 ayrı patlamada BM barış gücünde görevli 2 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldığını, bir UNIFIL gözlem kulesini de "Merkava" tankı ile vurduğunu duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle komuta merkezinde maddi hasar oluştuğu, "Merkava" tankı ile gözlem kulesine düzenlenen saldırıda da Sri Lanka taburundan 2 askerin yaralandığı kaydedilmişti.

UNIFIL, dün de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.