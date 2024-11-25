Son dakika | İsrail ve Lübnan şartlar konusunda anlaştı! Ateşkesin onay tarihi belli

25 Kasım 2024 17:33 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:58

Son dakika haberi... ABD medyası, İsrail ve Lübnan'ın ateşkes şartları konusunda anlaştığını, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin salı günü onaylamasının beklendiğini yazdı.

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İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hizbullah ile ateşkes konusunda prensipte anlaşmaya vardığını, anlaşmanın onaylanmasının nihai olmadığını ve bazı konuların hala çözülmesi gerektiğini duyurdu.

İsrail basının ardından ABD medyası da İsrail ve Lübnan'ın ateşkes şartları üzerinde anlaştığını, salı günü İsrail Güvenlik Kabinesi'nin onay vermesinin beklendiğini belirtti.

ATEŞKES 3 AŞAMADAN OLUŞACAK

Tel Aviv’in kararının Lübnan'a da iletildiği bildirilirken, İsrail basınından Haaretz gazetesi, ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğunu yazdı. Buna göre ilk aşamada Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyindeki güçlerini çekecek, ikinci aşamada İsrail güney Lübnan'dan çekilecek ve son olarak tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesine yönelik İsrail-Lübnan müzakereleri başlayacak.

ABD liderliğinde uluslararası bir organın ateşkes sürecini gözlemleyeceği bildirilen haberde, İsrail'in Washington'dan Hizbullah'ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi ve bu ihlale karşılık Lübnan ordusu ile uluslararası güçlerin harekete geçmemesi durumunda askeri olarak harekete geçme hakkını teyit eden bir mektup almayı beklediği belirtildi.