Son dakika | İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Son dakika haberi: İsrail Şam ve Hama kırsalında bazı noktaları hedef aldı. Hava saldırılarında can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

Son dakika haberine göre, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Şam'ın kırsal kesimine saldırı düzenlediği bildirildi.

KIRSAL KESİMLERDE BAZI NOKTALAR HEDEF ALINDI

El Cezire'nin Suriye Haber Ajansı SANA'ya dayandırdığı bilgiye göre, İsrail Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ilinin kuzey kesimlerine de saldırı düzenledi.

EN AZ 12 SALDIRI!

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

TGRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Nagehan Alçı, "İsrail Suriye'nin Şam yönetimi tarafından bir bütün olarak yönetilmesini istemiyor. İsrail, Dürzilerin Şam hükümetiyle anlaşmasını da istemiyor." dedi.