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Son dakika | İsrail'den Suriye'ye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
20 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:48

Son dakika haberi... İsrail, Suriye'nin Palmira kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. 

Suriye​ devlet medyasına göre İsrail, Suriye'nin Palmira kentine bir saldırı​ düzenledi. Saldırıda 36 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Suriye devlet haber ajansı SANA, muhabirinin aktardığı bilgilere dayandırdığı haberinde, "Palmira kentinde duyulan patlama sesleri, İsrail’in buradaki konutları ve sanayi kentini hedef alan saldırısının sonucuydu" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İsrail'den Suriye'ye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var - 1. Resim

Son dakika | İsrail'den Suriye'ye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var - 2. Resim

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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