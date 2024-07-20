Son dakika | İsrail’in Eylat kentinde patlama sesleri geldiğini bildirdi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Reuters
20 Temmuz 2024 23:44 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 00:14
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki liman kenti Eylat'ta patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 5 gün önce İran destekli Husiler, Eylat'a füze ve dron ile hedef aldıklarını açıklamıştı.
İsrail'in güneyinde yer alan Kızıldeniz kıyısındaki Eylat şehrinde patlama sesleri duyulduğu iddia edildi.
İsrail ordu sözcülüğü, Eylat'ta duyulan patlama sesleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Kanal12 televizyonu, Eylat'taki bölge sakinlerinin patlama sesleri duyduklarını belirtti. Sosyal medya platformlarında, Eylat semalarında ışık izi bırakan cisimlerin görüntüleri paylaşıldı.
HUSİLER, 5 GÜN ÖNCE EYLAT KENTİNİ VURMUŞTU
Yemen'deki Husiler, 15 Temmuz'da Aden Körfezi'nde İsrail'e ait bir gemiyi ve İsrail'in Eylat kentindeki askeri noktaları hedef aldıklarını açıklamıştı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC UNIFIC'ı çok sayıda balistik füze ve dron ile hedef aldıklarını belirtmişti.
Kaynak: Reuters