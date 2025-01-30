Son dakika | İsveç'te Kuran yakan Salvan Momika canlı yayında öldürüldü!

30 Ocak 2025 11:25 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:45

Son dakika haberi: İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma eylemiyle gündeme gelen Iraklı Salvan Momika, vurularak öldürüldü. Eylemin Momika, internet platformu TikTok üzerinden canlı yayındayken gerçekleşti

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakarak düzenlediği eylemlerle bilinen ve bu sebeple yargılanan Iraklı Salvan Momika, Stockholm'daki evinde öldürüldü. Başkent Stockholm'un Södertälje mahallesindeki bir apartmanda 'şüpheli eylem' ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 38 yaşındaki Momika'yı ölü olarak buldu. Polis temsilcisi Nadya Norton, Irak asıllı Momika'nın vurularak öldürüldüğünü belirtti.

KARAR DURUŞMASI BUGÜNDÜ

Momika'nın internet üzerinden bir yayın gerçekleştirirken öldüğü kaydedildi. Stockholm polisi, saldırganın kimliği hakkında yorum yapamayacaklarını bildirdi.

Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinden dolayı mahkemede yargılanan Momika'nın yangıolandığı davanın karar duruşması bugün görülecekti.