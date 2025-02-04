Son dakika | İsveç'te okula silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

04 Şubat 2025 16:14 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:50

Son dakika haberi: İsveç'in Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi vuruldu. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İsveç'in Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi vuruldu. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralıların durumu belirsizliğini korurken, polis operasyon başlattı. Saldırganın hala okulun içinde olduğu aktarıldı.

Saldırı sırasında içeride öğrencilerin olduğu belirtilirken, dışarı çıkamayanların sınıflarda barikat kurduğu ifade edildi.

Polis yetkililerine göre, olay sırasında polis ekiplerine ateş açıldı. Örebro Özel Hareket polisi, olay yerine sevk edildi. Okul müdürü, yaşananları "gerçek bir kriz" olarak nitelendirdi.

Bölgede geniş çaplı bir polis operasyonu yürütülüyor. Polis sözcüsü Lars Hedelin, "operasyon hakkında fazla konuşmayacağım, fakat çok yetkin insanlarla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

POLİS EKİPLERİ İÇERİ GİRMEK ÜZERE

Okul müdürlerinden Mattias Molin, okulun tahliye edildiğini ve polis ekiplerinin içeri girmek üzere olduğunu söyledi. Bir başka okul müdürü Svanfridur Birgisdottir ise durumu “kaotik” olarak tanımladı ve öğrencilerin ve personelin ortak bir toplanma noktasında bir araya getirildiğini belirtti.

Bölgedeki mağazalar, çalışanlarını içeri almak ve müşterileri tahliye etmek için polis tarafından uyarıldı. Bir mağaza çalışanı, "Bize burada kalmamız gerektiği söylendi. Hepimiz personel odasında toplandık, polis yanımızda ve gerçekten harika bir iş çıkarıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Polis, yakınlarını arayanlar için bir bilgilendirme noktası oluşturacaklarını duyurdu ancak yerini henüz açıklamadı.