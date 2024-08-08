Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Son dakika | Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Alarm verildi, tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika | Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Alarm verildi, tsunami uyarısı yapıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:17
Son dakika | Japonya&#039;da 7,1 büyüklüğünde deprem: Alarm verildi, tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika haberi: Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.

Japonya'nın güneyinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın aktardığı verilere göre; ülkenin güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. 

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI, TREN SEFERLERİ DURDU 

Depremin ardından Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu ve Shikoku adalarındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Kyuşu Adası'nda hızlı tren seferleri de durduruldu.

Son dakika | Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Alarm verildi, tsunami uyarısı yapıldı - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...