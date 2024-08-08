Son dakika | Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Alarm verildi, tsunami uyarısı yapıldı

08 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:17

Japonya'nın güneyinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın aktardığı verilere göre; ülkenin güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem oldu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI, TREN SEFERLERİ DURDU

Depremin ardından Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu ve Shikoku adalarındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Kyuşu Adası'nda hızlı tren seferleri de durduruldu.

Son dakika haberinin detayları gelecek...