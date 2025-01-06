Son dakika | Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti: Trump tehditleri ülkeyi sarstı

06 Ocak 2025 19:17 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:23

Son dakika haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevini bıraktığını duyurdu. Ekonomik sıkıntı süreci yaşayan ülke ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın tehditleri altında sorun yaşıyordu.

Kanada​ Başbakanı Justin Trudeau​, 9 yılın ardından başbakanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Trudeau, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü başbakanlık görevini, 53 yaşında noktalayarak Kanada siyasetinde önemli bir dönemi kapatıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından hem başbakanlık görevinden hem de parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Açıklamasında, parlamentonun Mart ayına kadar kapalı olacağını belirten Trudeau, istifa kararının gerekçelerini de paylaştı. Parti içindeki gerilimlerin ve anlaşmazlıkların seçim atmosferinde ilerlemeyi zorlaştırdığını vurgulayan Trudeau, bu koşullar altında yeni bir seçim yarışına katılmanın mümkün olmadığını ifade etti.

TRUMP TEHDİTLERİYLE KARŞI KARŞIYALAR

Kanada'nın son dönemde, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik tehditleriyle karşı karşıya kaldığı da göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin zorlu bir siyasi ve ekonomik süreçten geçtiği dikkat çekiyor. Trudeau’nun istifası, bu karmaşık tabloyu daha da hareketlendirecek gibi görünüyor.