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Son dakika | Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 21:44
Son dakika | Karadağ&#039;da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi: Karadağ'ın eski başkenti Eski Çetine'de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor...

Son dakika haberine göre, Reuters: Karadağ​'ın eski başkenti Çetine'de silahlı saldırı​ gerçekleşti. Saldırıda can kayıplarının olduğu ifade ediliyor.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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