Son dakika | Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 21:44
Son dakika haberi: Karadağ'ın eski başkenti Eski Çetine'de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor...
Son dakika haberine göre, Reuters: Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda can kayıplarının olduğu ifade ediliyor.
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Kaynak: tgrthaber.com