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Son dakika | Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes yarın sabah 09.30'da yürürlüğe girecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:01
Son dakika | Katar duyurdu: Gazze&#039;de ateşkes yarın sabah 09.30&#039;da yürürlüğe girecek

Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de uygulanacak ateşkesin yarın sabah 09.30'da yürürlüğe gireceği açıklandı.

Son dakika haberine göre KatarDışişleri Bakanlığı​'ndan yapılan açıklamada Gazze​'de uygulanacak ateşkesin yarın sabah 09.30'da yürürlüğe gireceği açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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