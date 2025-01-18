Son dakika | Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes yarın sabah 09.30'da yürürlüğe girecek
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:01
Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de uygulanacak ateşkesin yarın sabah 09.30'da yürürlüğe gireceği açıklandı.
Son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de uygulanacak ateşkesin yarın sabah 09.30'da yürürlüğe gireceği açıklandı.
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Kaynak: tgrthaber.com