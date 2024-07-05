Son dakika! Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi

05 Temmuz 2024 12:05 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:42

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini bildirdi. Komite tarafından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" ifadeleri yer aldı.

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada darbe girişimine kalkışan grubun "suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" belirtildi.

''ÖLÜMLE SONUÇLANAN KİTLESEL İSYAN ÇIKARACAKLARDI''

Bakanlık, yıkıcı grubun insanların ölümüyle sonuçlanan kitlesel isyanlar düzenleyerek iktidarı ele geçirmeyi planladığını açıkladı. Beş kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

Aramalarda ev yapımı bombalar, silahlar, mühimmat, kurşun geçirmez yelekler, telsizler, polis üniformaları, insansız hava araçları ve aşırılıkçı yayınlar bulundu.

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