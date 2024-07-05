Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Son dakika! Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi

Son dakika! Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
05 Temmuz 2024 12:05 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:42
Son dakika! Kırgızistan&#039;da darbe girişimi engellendi

Son dakika... Kırgızistan'da bir darbe girişimi gerçekleşti. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, girişimin engellendiğini duyurdu.

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini bildirdi. Komite tarafından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" ifadeleri yer aldı.

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada darbe girişimine kalkışan grubun "suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" belirtildi.

Son dakika! Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi - 1. Resim

''ÖLÜMLE SONUÇLANAN KİTLESEL İSYAN ÇIKARACAKLARDI''

Bakanlık, yıkıcı grubun insanların ölümüyle sonuçlanan kitlesel isyanlar düzenleyerek iktidarı ele geçirmeyi planladığını açıkladı. Beş kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi - 2. Resim

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

Aramalarda ev yapımı bombalar, silahlar, mühimmat, kurşun geçirmez yelekler, telsizler, polis üniformaları, insansız hava araçları ve aşırılıkçı yayınlar bulundu.

Son dakika! Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi - 3. Resim

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...