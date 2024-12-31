Son dakika | Kırgızistan'dan FETÖ kararı: Tüm okullar Maarif Vakfına devredildi

31 Aralık 2024 12:38 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:54

Son dakika haberi: Kırgızistan hükümeti, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı tüm okulların Maarif Vakfına devredildiğini duyurdu.

Kırgızistan​ FETÖ ile mücadele kapsamında kritik bir karar aldı. Hükümetten tarafından yapılan açıklamada "Ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı, Maarif Vakfına devredildi" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'DAN FETÖ İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayında Kırgızistan'da düzenlenen Türkiye-Kırgızistan ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelede iş birliğinin devam edeceğini ifade etmişti.

İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki iş birliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız" ifadesini kullandı.

Eğitim iş birliğine de değinen Erdoğan, "Eğitim iş birliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim" değerlendirmesinde bulundu.

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