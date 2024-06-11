Son dakika! Kremlin: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus lider Putin ile görüşecek
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
11 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:47
Son dakika... Kremlin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin saati 18.00 olarak açıklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere geldiği Rusya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya gelen Bakan Fidan, ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Kremlin ise gün içinde Rus lider Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edeceğini duyurdu. Görüşmenin saati 18.00 olarak açıklandı.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr