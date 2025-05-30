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 | Berrak Arıcan

Son dakika | Kremlin duyurdu: Rusya heyeti tarih verdi, İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberi... Kremlin, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da 2 Haziran'da gerçekleşeceğini, Rus heyetin İstanbul'da olacağını bildirdi.

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Son dakika | Kremlin duyurdu: Rusya heyeti tarih verdi, İstanbul'a geliyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 14:04

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Avrupa'nın güvenliği konusunun Avrupalılarla istişare edilmesi gerektiğine dikkat çeken Peskov, "Onlarsız yapamayız. Ancak pazartesi günü İstanbul'da yapılacak toplantıda gündemde doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri olacak." dedi.

Rus heyetinin İstanbul'daki 2 Haziran Pazartesi gerçekleşecek müzakerelerde hazır olacağını vurgulayan Peskov, "Rus müzakere heyeti İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar." ifadelerine yer verdi.

Son dakika | Kremlin duyurdu: Rusya heyeti tarih verdi, İstanbul'a geliyor!

"SONUÇ ALINIRSA ELBETTE"

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye'de bir zirve olasılığına ilişkin soruyu cevaplayarak, "Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz." dedi.

Son dakika | Kremlin duyurdu: Rusya heyeti tarih verdi, İstanbul'a geliyor!

İstanbul'daki 2. tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna'nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını vurgulayan Peskov, "Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor. Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte, Karadeniz'deki seyrüseferin güvenliği bir şekilde gelecekteki çözümlerin bir parçası haline gelecektir." diye konuştu.

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