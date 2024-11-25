Son dakika | Litvanya'da uçak evin üzerine düştü! Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor

25 Kasım 2024 09:12 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:24

Son dakika haberi: DHL firmasına ait kargo uçağı Litvanya'nın başkentinde havalimanına yakın bir yerde düştü. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberine göre, Litvanya​'nın başkentindeki havaalanını işleten şirketin temsilcileri ve Litvanya polisi, Reuters haber ajansına, bugün saat 04:30 (TSİ) civarında DHL kargo uçağının Vilnius havaalanı yakınında düştüğünü bildirdi. Uçağın bir evin üzerine düştüğü bildirildi. Uçağın düştüğü bölgede büyük bir yangın çıkarken sosyal medyaya olayın hemen ardından çekilen video görüntüleri de düştü. DHL adına SWIFT tarafından işletilen uçağı, Almanya'nın Leipzig kentinden kalktığı ve bir evin üzerine düştüğü bildirildi. Yetkililer, şaşırtıcı bir şekilde evin tüm sakinlerinin kazadan zarar görmeden kurtulduğunu belirtti. Polis, ambulans ve itfaiyecilerden oluşan acil durum ekipleri hızla bölgeye akın etti. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken ana yollar kapatıldı. Ayrıntılar geliyor...