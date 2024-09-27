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Son dakika | Lübnan'da büyük patlama! Beyrut'un üstü dumanla kaplandı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 18:33
Son dakika | Lübnan&#039;da büyük patlama! Beyrut&#039;un üstü dumanla kaplandı

Son dakika haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta paylama meydana geldi. Şehrin üstü dumanla kaplanırken patlama sesi kentin dört bir yanından duyuldu. 

Son dakika haberine göre, İsrail'in yoğun saldırı başlattığı Lübnan​'da patlama​ sesi duyuldu. Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre patlama şehrin tamamında duyuldu. 

Haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
İsrailLübnanpatlama

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