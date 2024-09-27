Son dakika | Lübnan'da büyük patlama! Beyrut'un üstü dumanla kaplandı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 18:33
Son dakika haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta paylama meydana geldi. Şehrin üstü dumanla kaplanırken patlama sesi kentin dört bir yanından duyuldu.
Son dakika haberine göre, İsrail'in yoğun saldırı başlattığı Lübnan'da patlama sesi duyuldu. Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre patlama şehrin tamamında duyuldu.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com