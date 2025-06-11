Son dakika| Madleen gemisinde alıkonulan Türk aktivist Şuayb Ordu'nun durumu belli oldu

Son dakika haberi: İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, eşi Sümeyye Ordu'nun yaptığı açıklamaya göre yarın İsrail üzerinden Almanya'ya gönderilecek.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 9 Haziran'da uluslararası sularda soykırımcı İsrail donanması tarafından durdurularak alıkonulan insani yardım gemisi Madleen'de bulunan Türk vatandaşların durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynaklar, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olunduğunu aktardı.

Yasemin Açar’ın durumunun yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı.

İSRAİL MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.