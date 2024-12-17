Son dakika | Moskova'da korgenerale bombalı suikast! Nükleer ve biyolojik savunmadan sorumluydu

17 Aralık 2024 09:01 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:24

Son dakika haberi: Moskova'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda Nükleer ve Kimyasal Savunma Birimi (PBCP) Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ile asistanı öldürüldü.

Son dakika haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova​'nın Rizhansky Prospect bölgesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamada, Rusya Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birimi (PBCP) Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ve asistanı öldürüldü. Rus haber ajansı Tass tarafından servis edilen İlk bilgilere göre Kirillov, makam aracından iner inmez bir 'elektrikli scooter'ın üzerine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu asistanı ile birlikçe olay yerinde hayatını kaybetti.

IGOR KIRILLOV KİMDİR?

Kirillov, 13 Temmuz 1970'te Kostroma şehrinde doğdu. 1987 yılında SSCB Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

1991 yılında Kostroma Yüksek Askeri Okulu Kimyasal Savunma Komutanlığı'ndan mezun oldu.

1991'den 1994'e kadar Batı Kuvvetleri Grubunda müfreze komutanı olarak görev yaptı.

1995'tensonra sırasıyla bölük komutanlığından tugay komutanlığına kadar radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma görevlerinde bulundu.

2005-2007 yılları arasında Askeri Koruma Akademisi'nin nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma biriminde eğitim aldı.

2009 yılından itibaren Rusya Silahlı Kuvvetleri PBKP Rusya Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Eylül 2014'te Kirillov, Rusya Federasyonu Askeri Koruma Akademisi başkanlığına atandı.

Nisan 2017'den bu yana, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin PKVHP koruma birliklerinin başkanlığını üstlenen Kirillov, Ukrayna'ya karşı askeri eylemlere doğrudan katılım nedeniyle uluslararası yaptırımlar listesine eklendi.