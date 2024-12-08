Son dakika | Muhalifler Şam'a girdi! Esad Suriye'yi terk etti (Suriye'de son durum)

08 Aralık 2024 06:01 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 15:05

Suriye'de Beşar Esad yönetimindeki 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Sabaha karşı Şam'a giren muhalif gruplar kenti teslim alırken devlet televizyonu ele geçirildi, cezaevindeki mahkumlar serbest bırakıldı. Reuters, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiği haberini servis etti. Bu gelişmenin akabinde HTŞ ülkede yönetimi devralmak için istihbarat yetkilileriyle anlaştığını duyurdu. Halk sevinçle sokaklara dökülüp Hafız Esad heykellerini yıkmaya başlarken Reuters, Esad'ın uçağının düşmüş olabileceğini duyurdu. Bu gelişmelerin hemen ardından Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e yönelik operasyon başlattı. İşte son dakika gelişmeleri...

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Suriye​'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekat son aşamaya geldi. Muhalif grupların dün gece geç saatlerde Şam'a girmeye başlamasının ardından bölgede sabah saatlerinde art arda flaş gelişmeler yaşandı. Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiği haberini servis etti. Şam'ın merkezine giren Suriyeli muhalifler Suriye devlet televizyonunu ele geçirirken, Sednaya Cezaevi'ndeki mahkumları serbest bıraktı. Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.

8 ALALIK DEVRİMİ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.

SMDK, tarafından yapılan açıklamada; 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından SMDK'nin iktidarın tam yetkili bir geçiş yönetimine devredilmesi sürecinin tamamlanması için çalışmaya devam edeceği ve Koalisyon'un yeni Suriye'nin inşası için tüm ülkelerle stratejik işbirliğine hazır olduğu belirtildi.

SURİYE ORDUSU: REJİM ÇÖKTÜ!

Rejim askerleri geri çekilirken bu gelişmelerin hemen ardından da HTŞ, başkent Şam'ı devralmak için Suriye istihbarat yetkilileriyle anlaştığını duyurdu. Suriye ordusundan subaylara yapılan bildirimde ise rejimin çöktüğü belirtildi.

ESAD'IN UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Rejimin Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüştü. Hal böyleyken Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönünde ortaya atılırken internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

BAŞBAKAN EL-CELALİ'DEN MUHALİFLERE ÇAĞRI: EVİMDE BEKLİYORUM!

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi.

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE PKK/YPG'YE OPEARASYON: HEDEF MÜNBİÇ

Hal böyleşken terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolü altındaki Münbiç’e yönelik operasyon başlatıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye Milli Ordusu güçleri, terör örgütünün elindeki Münbiç’e yönelik harekat gerçekleştiriyor.

ESAD'IN UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esad'ın nerede olduğu sorusu büyük merak uyandırdı. Hal böyleyken Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esed'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

Ancak internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esad'i taşıdığı iddiası gündemin ilk sırasına çıktı. Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Rueters da Esad'ı taşıyan uçağa ulaşlamadığını, uçağın düşmüş olabileceğini duyurdu.

ESAD AİLESİNİN İZLERİ SİLİNİYOR

Suriye'de rejim karşıtı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ve ülkenin en büyük kentlerinin rejimin kontrolünden çıkmasıyla sokağa dökülen kitleler, birçok yerde Hafız Esad heykellerini yıkarak oğlu Beşşar'ın resimlerini parçaladı. Başkent Şam'dan Esad ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indiriliyor. Halk başkentte, nerede olduğu hala bilinmeyen Beşşar Esad'ın sarayını da basarken, ülkenin pek çok bölgesinde kutlamalar sürüyor.

Bu arada uluslararası basında Beşşar Esed'in ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Ortadoğu ülkelerine gitmiş olabileceği şeklinde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı. Dünya genelinde binlerce kişi de son günlerde uçuş takip programları üzerinden Şam ve Lazkiye'ye yapılan ve buradan kalkan uçakların rotasını takip etmeye çalıştı.

SURİYE'DE GÜN GÜN YAŞANANLAR

Ülkenin Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.