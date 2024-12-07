Son dakika! Muhalifler Şam'a girdi! Türkiye, Rusya ve İran'dan kritik toplantı sonrası ilk açıklama

07 Aralık 2024 20:47 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:17

Suriyeli muhalifler ülkenin kalbi Şam'a girdi. Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı ve Rusya'dan görüşme sonrası bir açıklama yapıldı. Taraflar genel çerçevede mutabık kalırken Rusya'dan bir konuya ret geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Suriye’de barış ve diyalog çağrısını yineledi. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte katılan Lavrov, Birleşmiş Milletler’in 2254 sayılı kararının tam anlamıyla uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmalardan 10 gün sonra gerilimi dindirmek ve soruna siyasi bir çözüm bulmak amacıyla Doha'da bir araya geldi.

"HÜKÜMET VE MUHALEFET DİYALOĞA OTURMALI"

Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldığını ve Rusya'nın Şam ile muhalefet arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini belirtti.

Lavrov, toplantıda, Suriye hükümeti ile meşru muhalefet arasında doğrudan bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çekerek, İran ve Türkiye ile bu konuda ortak bir çağrı yapma konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti. Lavrov, “Düşmanca faaliyetlerin derhal sona ermesi gerektiği konusunda Doha’daki görüşmemizde mutabık kaldık. Bugün de Suriye’de hükümet ile meşru muhalefet arasında diyalog başlatılması için daha güçlü bir çağrı yapacağız” dedi.

"MUHALİFLERİN KONTROLÜ ELE GEÇİRMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Lavrov, Suriye’deki durumun bir an önce normale dönmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Muhaliflerin Suriye topraklarının kontrolünü ele geçirmesine izin vermek kabul edilemez” dedi. Ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran’ın, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması adına özel adımlar atacağını söyledi.

Orta Doğu’daki aşırıcılık tehdidine değinen Lavrov, Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirterek, bu mesele çözülmeden bölgede istikrar sağlanmasının zor olduğunu ifade etti.

Rusya, Türkiye ve İran, "Astana" formatındaki toplantılarla Suriye'deki krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürürken, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "MUTABIK KALDIK"

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha'da bir araya geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede tarafların, Suriye ile ilgili konularda yakın çalışma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.