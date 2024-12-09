Son dakika | Münbiç PKK/YPG'den temizlendi! Teröristan hayalleri suya düştü

09 Aralık 2024 10:31 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:11

Son dakika haberi: Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtararak, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi

Son dakika haberine göre Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtardı. Bölgede tamamen kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizlemiş oldu. Operasyon kapsamında, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ve kuzeydeki Um Dadat köyü terörden temizlenmiş ve ilçenin kuzey ve batı hattından ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO), ilçenin kontrolünü sağladı. Bu gelişmeyle birlikte, askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını özgürleştirdi.

MÜNBİÇ'İN STRATEJİK ÖNEMİ

Münbiç, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG tarafından uzun süredir işgal altındaydı ve Fırat Nehri'nin batısındaki en önemli terör merkezlerinden biriydi. İlçede halen mayın ve tuzaklara karşı arama ve tarama faaliyetleri devam etmektedir. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi de PKK/YPG teröristlerinden temizlenmişti.

Şehir, PKK/YPG'nin Mayıs-Ağustos 2016 arasında ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılarla ele geçirdiği bir bölge olarak uzun süredir önem taşıyordu. ABD, Türkiye'ye, DEAŞ'tan temizlendikten sonra PKK/YPG'nin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bu taahhüt yerine getirilmedi.

Rusya, Ekim 2019'da Türkiye ile gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında, Münbiç'ten PKK/YPG'nin çıkarılacağı yönünde bir mutabakata varmıştı ancak teröristler ilçeden çıkmadı.

PKK/YPG'nin, Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısındaki bölgelerde, Akdeniz'e kadar uzanacak bir terör koridoru oluşturma planında Münbiç kritik bir merkez konumundadır. Türkiye, 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı ile Afrin, Tel Rıfat ve Münbiç arasında doğrudan bir bağlantı kurma hedefini hayata geçirmeye başlamıştır.

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİ'NDEN TEBRİK

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Münbiç ve çevresini PKK/YPG'den temizleyen Suriye halkını ve SMO'yu kutladı. Mustafa ayrıca Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve halkın özgürlük ve onur mücadelesinin tamamlanması çağrısı yaptı.