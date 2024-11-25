Son dakika | NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı: Caydırıcılığı güçlendiriyor

25 Kasım 2024 13:31 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:59

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Mark Rutte, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte​, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara​'yı ziyaret ediyor. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

NATO'DAN TÜRKİYE​ AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" dedi.

NATO yöneticisi, devamında "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" diye konuştu.

1 Ekim tarihinde NATO Genel Sekreterliği görevine resmen başlayan Hollandalı Rutte, Türkiye'nin ardından yarın Yunanistan'a geçecek.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, geçen hafta ilk uluslararası üst düzey görüşmesini NATO Genel Sekreteri ile gerçekleştirdi. Mark Rutte'nin Ankara temaslarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve diğer küresel sorunlar ele alınacak.