Son dakika | Netanyahu ateşkes anlaşmasından çark ediyor! Suçu Hamas'a attı

16 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:33

Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşmalarından geri adım attığını söyledi. Hamas yönetimi ise Netanyahu'nun açıklamalarını reddederek, anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu. İşte Gazze Şeridi'nden son gelişmeler.... .

Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamları durmadı! Filistinliler hem korkuyu hem sevinci bir arada yaşıyor

Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamları durmadı! Filistinliler hem korkuyu hem sevinci bir arada yaşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas​'ın anlaşmanın bazı detayları konusunda geri adım attığını ve anlaşmanın İsrail hükümeti tarafından onaylanmasını geciktirdiğini ileri sürdü.

"HAMAS TAVİZ KOPARMAK İSTİYOR"

AL Jazeera'nin haberine göre Netanyahu​ açıklamasında, "Hamas, son dakika tavizleri koparmak amacıyla arabulucular ve İsrail ile varılan anlaşmanın bazı kısımlarından geri adım atıyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edildi.

"HAMAS KABUL ETMEZSE OYLAMA YOK"

Diğer yandan İsrail kabinesi, ateşkes için sundukları şartların eksiksiz kabul edilmesi şartı koştu. Kabineden yapılan açıklamada "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tamamını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak" ifadeleri kullanıldı.

HAMAS'TAN İSRAİL'E YALANLAMA: ATEŞKES ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ

İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu.





İsrail Kabinesi'nin bugün anlaşmayı onaylaması bekleniyordu.

NETANYAHU'NUN OFİSİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Netanyahu'nun ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Hamas, rehine anlaşmasından son anda çekilmeye çalışmakla suçlanmıştı. Hamas'ın son dakika değişiklikleri istediğini belirtilen açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "İsrail'e, terör sembolü olan toplu katliamcıların serbest bırakılmasını veto etme hakkı veren açık hükmün aksine, Hamas, bu teröristlerin kimliklerinin belirlenmesini talep ediyor. Başbakan, müzakere ekibine talimat verdi. Mutabık kalınan hususlarda kararlı davranıyor ve Hamas'ın son dakika şantaj girişimlerini kategorik olarak reddediyoruz."