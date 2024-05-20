Son dakika! Netanyahu hakkında tutuklama kararı verildi

20 May 2024 14:03 - Güncelleme : 20 May 2024 14:27

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı Karim Khan, Gazze Şeridi'ne saldırı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar suçlamasıyla tutuklama emri talebinde bulunduklarını duyurdu.

Khan açıklamasının devamında; ICC'nin aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra Hamas yetkilileri için de tutuklama emri istediğini aktardı.

TUTUKLAMA TALEBİ DEĞERLENİDİRİLECEK

İsrailli politikacılara yönelik tutuklama emirleri, ICC'nin ABD'nin yakın bir müttefikinin üst düzey liderini ilk kez hedef alması demek oluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri şimdi Khan'ın tutuklama emri başvurusunu değerlendirecek.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Khan, Netanyahu ve Gallant'a yönelik suçlamaları arasında "insani yardım malzemelerinin reddedilmesi de dahil olmak üzere, bir savaş yöntemi olarak insani imhaya neden olmak, açlığa neden olmak, çatışma halindeki sivilleri kasten hedef almak" bulunuyor.

NETANYAHU: TARİHİ BOYUTLARDA REZALET OLUR

Öte yandan geçen ay Netanyahu yaptığı bir açıklamada, ICC'nin üst düzey İsrail hükümeti ve askeri yetkililerine yönelik herhangi bir tutuklama emrinin "tarihi boyutlarda bir rezalet olacağını" ve İsrail'in "bağımsız bir hukuk sistemine sahip olduğunu" söylemişti.