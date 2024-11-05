Son dakika | Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi

05 Kasım 2024 21:09 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 21:45

Son dakika: İsrail'de sürpriz gelişme... İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Gallant ile aralarındaki siyasi kriz uzun süredir biliniyordu. Yerine gelecek kişi de belli oldu.

İsrail basını Başbakan Netanyahu​'nun Savunma Bakanı​ Gallant'ın görevine son verdiğini duyurdu. Gallant'ın yerine Yisrael Katz'ı atadığı açıklandı. İkili arasındaki siyasi kriz uzun zamandır biliniyordu.

Likud Partisi içinde uzun süredir rakibi olan Savunma Bakanı Yoav Gallant ile aralarında güvensizlik olan Netanyahu görevine son verdi. Gallant yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın getirileceği belirtilirken Bakan Gideon Sa'ar ise Katz'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Netanyahu, “Ne yazık ki savaşın ilk aylarında güven vardı ve çok verimli bir çalışma vardı, ancak son aylarda bu güven benimle Savunma Bakanı arasında kırıldı” demişti.