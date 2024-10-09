Son dakika | Nobel kimya ödülü sahiplerini buldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

09 Ekim 2024 13:21 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:25

2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Açıklamaya göre, David Baker "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmaları nedeniyle ödülün sahibi olurken, Demis Hassabis ve John Jumper da "protein yapı tahmini" alanındaki çalışmalarından ötürü bu ödüle layık görüldü. Öte yandan 2023 Nobel Kimya Ödülü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'a verilmişti. İlgili Haberler Milton, Florida'ya doğrudan çarpacak! Hazırlıklar film sahnesini aratmıyor: Kalmayı tercih ederseniz öleceksiniz Havada kalp krizi paniği: Pilot eşi bayıldı kaldı, hiç uçak kullanmayan kadının yaptığı ağızları açık bıraktı