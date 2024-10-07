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Son dakika | Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ekim 2024 12:43 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:23
Son dakika | Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Son dakika... 2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Nobel Tıp Ödülü bu yıl mikroRNA’nın keşfi ve gen düzenlemesi çalışmalarından dolayı ABD’li Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verildi.

Son dakika | Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu - 1. Resim

İkili, gen düzenlemesinde önemli rol oynayan yeni bir küçük RNA molekülü mikroRNA'yı keşfetti ve bulguları yeni bir gen düzenleme prensibini ortaya çıkardı.

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Söz konusu çalışma mikroRNA'ların insanlar dahil çok hücreli organizmalar için gerekli olduğunu, organizmaların gelişip çalışması için de önemli bir role sahip olduğunu gösterdi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA mRNA BAŞROLDÜ

Öte yandan Nobel Tıp Ödülü geçen yıl, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD’li bilim insanı Drew Weissman’a verilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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