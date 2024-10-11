Son dakika | Orta Doğu'da gerilim had safhada! İsrail, Lübnan'ın kalbini hedef aldı: Ölenler arasında önemli bir isim var

11 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:20

Son dakika haberi: Orta Doğu'da binlerce sivili katleden İsrail ordusu dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Ölenlerden birinin Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa olduğu ileri sürüldü.

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Canlı Anlatım Özeti İRAN'DAN İSRAİL'İN SALDIRISINA TEPKİ

11.10.2024 04:54

İRAN​'DAN İSRAİL'İN SALDIRISINA TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail’in Suriye-Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı’na ait sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısının “savaş suçu” olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

11.10.2024 22:40

İSRAİL, LÜBNAN​'IN KALBİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut​'un merkezine düzenlediği saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yerle bir olurken, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de yaralandığını açıkladı.

NASRALLAH'IN KAYINBİRADERİNİN ÖLDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah​ Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu ileri sürüldü. Saldırı ve hedefte Safa'nın olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.