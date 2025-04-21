Son dakika | Papa Francis hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Papa Francis zatürre sonrası iyileşme gösterse de sağlığına kavuşamadı, hayatını kaybetti. 12 yıldır görevde olan Katoliklerin ruhani lideri, 88 yaşında bir süredir devam eden hastalıklarının ardından yaşamını yitirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, dün Paskalya bayramında halkı selamladıktan sonra bugün hayatını kaybetti.

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti.

Kardinal Joseph Farrell, yaptığı açıklamada, "Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Franciscus’un vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım. Bu sabah saat 07.35'te Papa Franciscus, Tanrı'nın evine döndü. Tüm hayatını Rab'be ve kiliseye hizmete adadı. Bize İncil'in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti." ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Papa Francis, son olarak dün ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya gelmişti. Açıklamada, "Papa Francis, Paskalya gününde iyi dileklerini iletmek üzere birkaç dakika süren kısa bir özel görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verilmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Paskalya ayini için toplanan binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan seslenen Papa Francis, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmuştu. Ruhani lider, "İsrail halkının ve Filistin halkının tüm acılarına yakınlığımı ifade ediyorum. Çatışan taraflara çağrım şudur: Ateşkes ilan edin, esirleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek isteyen açlıktan kıvranan insanlara yardım edin" demişti.



Papa, ayinin ardından üstü açık aracı ile Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan halkı selamlamıştı.

PAPA NEKAHET DÖNEMİNDEYDİ

Şubat ve mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen Papa Franciscus, bir süredir nekahet dönemindeydi.

YENİ PAPA KİM OLACAK, SEÇİM SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Papa Fransis'in ardından yeni bir papa seçimi geleneksel konsey süreciyle devam edecek. Dünyanın dört bir yanındaki kardinaller, Vatikan'a gelecek, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanacak.

Yeni papanın seçilip seçilemediği 600 yıllık gelenekle duyurulacak. Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan siyah duman seçilemediğine, beyaz duman ise seçildiğine işaret edecek.

Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak tahmin ediliyor.