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 | Onur Kaya

Son dakika... Papua Yeni Gine'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Papua Yeni Gine depremle sarsıldı. Türkiye saati ile 23.00 sıralarında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Son dakika... Papua Yeni Gine'de 7,2 büyüklüğünde deprem
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 23:53

Papua Yeni Gine depremle sarsıldı. Türkiye saati ile 23.00 sıralarında 7,2 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı açıklanmadı.

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'ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALIYOR

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin büyük çoğunluğunun meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ üzerinde yer alıyor.

Son dakika... Papua Yeni Gine'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Sıkça Sorulan Sorular

PAPUA YENİ GİNE NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?
Depremin ardından Papua Yeni Gine'nin nerede olduğu ve haritadaki yeri merak konusu oldu. Okyanusya'da Yeni Gine adasının doğu yarısı ile Melanezya'daki civar adaları kapsayan bir ülkedir. Yeni Gine adasının batı kısmı ise Endonezya'ya aittir ve sadece Endonezya ile kara sınırı bulunur. Güneyinde Avustralya bulunur. 462.840 km²'lik yüzölçümüyle en büyük üçüncü ada ülkesidir. Başkenti adanın güneydoğu kıyısındaki Port Moresby'dir.
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