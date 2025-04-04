Son dakika... Papua Yeni Gine'de 7,2 büyüklüğünde deprem

PAPUA YENİ GİNE NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Depremin ardından Papua Yeni Gine'nin nerede olduğu ve haritadaki yeri merak konusu oldu. Okyanusya'da Yeni Gine adasının doğu yarısı ile Melanezya'daki civar adaları kapsayan bir ülkedir. Yeni Gine adasının batı kısmı ise Endonezya'ya aittir ve sadece Endonezya ile kara sınırı bulunur. Güneyinde Avustralya bulunur. 462.840 km²'lik yüzölçümüyle en büyük üçüncü ada ülkesidir. Başkenti adanın güneydoğu kıyısındaki Port Moresby'dir.