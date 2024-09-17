Son dakika | Paris'te korkutan patlama!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 20:05 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:23
Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te korkutan bir patlama meydana geldi. Ekipler harekete geçerken, patlamanın henüz neyden kaynaklı olduğuna dair bir açıklama gelmedi...
Son dakika haberine göre, Paris'in 13. bölgesinde, Avenue d'Ivry'de iki büyük patlama olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediyeden edinilen bilgilere göre, yaralılar olduğu belirtildi.
Görüntülerde bir apartmanın çatısının yandığı görülüyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com