Son dakika | Paris'te korkutan patlama!

17 Eylül 2024 20:05 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:23

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te korkutan bir patlama meydana geldi. Ekipler harekete geçerken, patlamanın henüz neyden kaynaklı olduğuna dair bir açıklama gelmedi...