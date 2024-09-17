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Son dakika | Paris'te korkutan patlama!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 20:05 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:23

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te korkutan bir patlama meydana geldi. Ekipler harekete geçerken, patlamanın henüz neyden kaynaklı olduğuna dair bir açıklama gelmedi...

Son dakika haberine göre, Paris​'in 13. bölgesinde, Avenue d'Ivry'de iki büyük patlama​ olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediyeden edinilen bilgilere göre, yaralılar olduğu belirtildi.

Son dakika | Paris'te korkutan patlama! - 1. Resim

Görüntülerde bir apartmanın çatısının yandığı görülüyor.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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Kaynak: tgrthaber.com
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