Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Rusya, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracak.

Putin, ilan edilen ateşkesle ilgili olarak Ukrayna tarafının Rusya'yı örnek alarak düşmanlıkları durduracağını öngördüğünü belirtti.

ATEŞKES İLANI SONRASI ASKERLERİNİ UYARDI

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna işgali altındaki Kursk Bölgesi topraklarının yüzde 99,5'inin kurtarıldığını ifade etti.

Putin, Gerasimov'a Kursk Bölgesi'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden ne zaman tamamen temizleneceğini ayrıca bildirmesi talimatını verdi.

Putin, ayrıca Rus birliklerinin Kiev'in olası ateşkes ihlallerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, zira Kiev'in enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu 100'den fazla kez ihlal ettiğini kaydetti.

ATEŞKESE VERİLECEK TEPKİ BARIŞ SAMİMİYETİNİ GÖSTERECEK

Özel operasyon bölgesindeki durumu Rusya için elverişli olarak nitelendiren Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere hazır olduğunu ve ABD ile Çin'in barışçıl çözüm arzusunu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Putin'e göre Kiev'in Paskalya ateşkesine vereceği tepki barış görüşmelerindeki samimiyetini gösterecektir.