Son dakika | Putin üçüncü kez ateşkes ilan etti! 'Türkiye çok çaba gösterdi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşta üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Son dört gün içinde birçok yabancı lider ve ülke temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan Putin, Avrupa ile ilişkilerin geleceğine ve çatışmaların seyrine dair önemli mesajlar verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki arabulucu rolüne vurgu yaparak, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etti.

AVRUPA ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

Putin, “Er ya da geç, tarihten aldığımız dersler ve halklarımızın görüşleri doğrultusunda, Avrupa devletleriyle ilişkilerimizi yeniden tesis etmeye başlayacağız” diyerek uzun süredir gergin olan diplomatik ilişkilerin zamanla normalleşeceğine dair umutlu bir tablo çizdi. Ancak bazı Avrupa ülkelerinin hâlâ Rusya karşıtı politikalar izlediğini vurgulayarak, bu tutumların çözüm sürecini zorlaştırdığını belirtti.

Ateşkes kararının ardından Ukrayna'yı eleştiren Putin, Kiev yönetiminin daha önceki anlaşmaları 5000’den fazla kez ihlal ettiğini öne sürdü. Bu açıklamalar, Moskova’nın yeni ateşkes ilanına rağmen taraflar arasında güvensizliğin sürdüğünü gösteriyor.

Putin'in konuşmasından satır başları:

-Görüşmeleri reddeden Ukrayna tarafıydı. Kiev yetkililerine müzakere teklifinde bulunduk 2022 Nisan ayında ama reddettiler. 15 Mayıs'ta İstanbul'da yine teklifte bulunduk. Türk meslektaşlarımız böylesine bir görüşmeye ev sahipliği yapmak için çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyük çaba gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve kendisine Türkiye'de görüşme gerçekleştirilmesi konusunda tabii ki istekli olduğumuzu söyledik. Yarın yeniden Erdoğan ile görüşeceğiz.